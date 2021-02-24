Мужчина, забивший до смерти друга, приговорен к 13 годам заключения

В Лиепае вынесен приговор 40-летнему Дмитрию, который в марте прошлого года изрезал и до смерти избил своего приятеля Василия. Об этом сообщает "Курземес вардс".

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Согласно обвинительному заключению, 21 марта 2020 года в дом к Дмитрию, проживающему на ул. Целму, 3, явился Василий. Он был расстроен, поскольку в тот день он подрался в баре, где у него отобрали телефон и травку, которой он хотел поделиться с приятелем.

Друзья сходили в магазин за пивом, после чего вернулись в квартиру, где продолжали выпивать. Однако вскоре Василий стал проявлять агрессию, ломать мебель и разбрасывать вещи. Когда он перестал реагировать на просьбы успокоиться, Дмитрий, по его словам, "пару раз ударил приятеля удлинителем".

После этого Василий бросился на друга с ножом, они упали на пол. Дмитрий, обороняясь, выхватил у него нож и нанес несколько ударов. Раненый приятель успокоился и лег на диван поспать, а утром хозяин квартиры констатировал его смерть.

Эксперты установили, что Василию было нанесено не менее 12 ножевых ранений в спину, плечи и район пояса. Также констатировано, что Дмитрий ударил друга не менее 13 раз неустановленным предметом в область головы и по всему телу. Смерть пострадавшего наступила в течение десяти минут.



На суде Дмитрий заявил, что не хотел убивать приятеля, а лишь оборонялся. В ходе драки он получил сотрясение мозга, у него также выбиты зубы.

В итоге, суд приговорил Дмитрия к 13 годам лишения свободы с последующим пробационным надзором на три года.