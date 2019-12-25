Мужчина, зарубивший свою собаку топором, получил два месяца заключения

Земгальский районный суд в Елгаве присудил два месяца тюремного заключения мужчине, который зарубил свою собаку топором, говорится в тексте публично доступного анонимизированного решения суда.

Согласно тексту приговора, осужденный мужчина 27 апреля этого года около 13:10, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без какого-либо мотива или обоснованной причины взял топор и во дворе жилого многоквартирного дома убил свою собаку. Он нанес животному не менее семи ударов по голове.

Таким образом мужчина нарушил 1-й пункт 1-й части 4-й статьи закона о защите животных, который запрещает жестокое обращение с животными, за исключением определенных в законе случаев, а также совершил преступление, предусмотренное 2-й частью 230-й статьи Уголовного закона, которая запрещает жестокое обращение с животными в публичных местах.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок в два месяца и пробационному надзору на срок в 1,5 года.