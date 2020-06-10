Мужчине прострелили ногу: у подозреваемого изъяли запрещенный арсенал
Foto: Valsts policija

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 8 июня в Крустпилсском крае был задержан мужчина 1973 г.р., у которого во время обыска нашли в доме незарегистрированное огнестрельное оружие, взрывчатку, боеприпасы и другие опасные предметы.

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Как отмечает ЗРУП, 6 июня в Прейльский участок полиции поступило сообщение от Службы неотложной медицинской помощи о том, что из волости Шкелтовас Аглонского края в больницу доставлен 35-летний мужчина с огнестрельным ранением в ногу.

Полиция оперативно отреагировала на сигнал, однако, когда стражи порядка приехали по указанному адресу, подозреваемого там не оказалось. Во время санкционированного обыска по его месту жительства были изъяты два карабина, три пистолета, 459 патронов, 6 гранат, порох и др.

Подозреваемого объявили в розыск и спутся два дня его удалось задержать при содействии полицейского спецназа. Следствие по делу продолжается.

Мужчине прострелили ногу: у подозреваемого изъяли запрещенный арсенал
Foto: Valsts policija
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