Мужчине, убившему водителя трамвая в Лиепае, грозит пожизненное заключение
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

За нападение с ножом на водителя лиепайского трамвая виновному грозит пожизненное заключение, рассказала агентству LETA представитель Госполиции Курземского региона Мадара Шершнева.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По ее словам, полиция все еще выясняет причины произошедшего, необходимы экспертизы — по данным агентства LETA, психиатрические и психологические. Уже сейчас известно, что нападение не было запланировано. Уголовный процесс начат по статье за убийство. За это виновному грозит пожизненное заключение или лишение свободы от пяти до 20 лет. Если он будет признан невменяемым, ему может быть назначено принудительное лечение — либо в обычной психиатрической клинике, либо под присмотром родственников, либо в специализированной психиатрической клинике с охраной.

Как сообщалось, в прошлый четверг в Лиепае произошло нападение на 59-летнего водителя трамвая. Его ранили ножом в горло, и от ранения пострадавший скончался в больнице. Предполагаемого нападавшего вскоре нашли и задержали. Им оказался мужчина 1959 года рождения, ранее судимый за незаконное использование чужой кредитной карты. В выдыхаемом им воздухе было констатировано 1,9 промилле алкоголя.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту