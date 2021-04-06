Мужчине, убившему водителя трамвая в Лиепае, грозит пожизненное заключение

За нападение с ножом на водителя лиепайского трамвая виновному грозит пожизненное заключение, рассказала агентству LETA представитель Госполиции Курземского региона Мадара Шершнева.

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По ее словам, полиция все еще выясняет причины произошедшего, необходимы экспертизы — по данным агентства LETA, психиатрические и психологические. Уже сейчас известно, что нападение не было запланировано. Уголовный процесс начат по статье за убийство. За это виновному грозит пожизненное заключение или лишение свободы от пяти до 20 лет. Если он будет признан невменяемым, ему может быть назначено принудительное лечение — либо в обычной психиатрической клинике, либо под присмотром родственников, либо в специализированной психиатрической клинике с охраной.

Как сообщалось, в прошлый четверг в Лиепае произошло нападение на 59-летнего водителя трамвая. Его ранили ножом в горло, и от ранения пострадавший скончался в больнице. Предполагаемого нападавшего вскоре нашли и задержали. Им оказался мужчина 1959 года рождения, ранее судимый за незаконное использование чужой кредитной карты. В выдыхаемом им воздухе было констатировано 1,9 промилле алкоголя.