Мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней дочери

18 апреля 2023 года прокурор передал в суд уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в многократном изнасиловании и сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней дочери. На момент совершения преступлений пострадавшей не было 16 лет, сообщили в прокуратуре.

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Согласно обвинению, отец с января 2016 года по ноябрь 2022 года, как во время совместного проживания в одном доме, так и когда жил отдельно, использовал случаи, когда они с дочерью оставались наедине для совершения преступлений. Используя беспомощное положение дочери и против ее воли, мужчина многократно с применением силы производил действия сексуального характера. Кроме того, мужчина многократно насиловал дочь.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — арест. Дело передано в Земгальский районный суд.