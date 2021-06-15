Мужчину подозревают в убийстве жены

В пятницу, 11 июня в Ливберзской волости Елгавского края был обнаружен труп женщины 1985 г.р. с признаками насильственной смерти. Полиция начала уголовный процесс. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан муж убитой, 1984 г.р.

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В рамках уголовного процесса назначены экспертизы, чтобы выяснить точные обстоятельства и причину смерти женщины. Известно, что женщина получила смертельные травмы во время совместного распития алкогольных напитков.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.