Мужчину подозревают в убийстве жены
Foto: LETA

В пятницу, 11 июня в Ливберзской волости Елгавского края был обнаружен труп женщины 1985 г.р. с признаками насильственной смерти. Полиция начала уголовный процесс. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан муж убитой, 1984 г.р.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В рамках уголовного процесса назначены экспертизы, чтобы выяснить точные обстоятельства и причину смерти женщины. Известно, что женщина получила смертельные травмы во время совместного распития алкогольных напитков.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается