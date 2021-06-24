Мужчину приговорили к условному сроку за незаконную стрельбу по воронам

Рижский суд Латгальского предместья приговорил к году и трем месяцам условного теремного срока мужчину, который незаконно приобрел пневматическую винтовку и убил шесть ворон, сообщает LETA.

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Незаконное оружие Kalibr gun cricket он купил 26 февраля 2019 года и многократно перевозил его в своем автомобиле, что также является нарушением.

В период с 20 декабря 2019 года по 19 января 2020 года мужчина стрелял по птицам трижды, каждый раз в районе 13-14 часов. Первые два раза он убил по одной птицы, в третий — четыре.

Свою вину подсудимый признал и с прокурором была достигнута договоренность об условном сроке и компенсации расходов на ветеринарную экспертизу, которые составили 654,41 евро.