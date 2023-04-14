Мужчину с поддельными правами задержали на техосмотре

13 апреля в Резекненском центре обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) мужчина хотел пройти техосмотр, предъявив поддельные права. У сотрудников центра возникли подозрения, они вызвали полицию и мужчина был задержан.

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Подозрения сотрудников CSDD вызвали как элементы защиты на документе, которые должны свидетельствовать о том, что он не поддельный, так и несовпадение данных в регистре CSDD.

Работники CSDD оперативно сообщили в полицию, и мужчину задержали. В разговоре с полицейскими он признался, что долго находился за пределами Латвии. О том, что права поддельные и он не имеет права водить машину, он знал. Теперь нарушителю грозит уголовная ответственность.

CSDD напоминает, что вся информация проверяется в регистре CSDD, а сотрудников дирекции учат распознавать подделки. Обмен информацией между странами улучшается, и использовать поддельные документы чревато уголовной ответственностью в том числе за границей.

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