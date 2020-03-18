МВД и Госполиция призывают не делиться фейковыми новостями

Министерство внутренних дел, Госполиция и Министерство культуры обращаются к жителям Латвии с просьбой ни в коем случае не распространять и не делиться фейковыми новостями о коронавирусе COVID — 19. Госорганы призывают получать новости только из официальных источников информации.

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Министерство культуры разработало принципы, которые надо учитывать при прочтении новости прежде, чем вы собираетесь ею поделиться:

1. Какова цель (посыл) новости? (Привлечь внимание или посыл несет слишком сенсационную и эмоциональную нагрузку, используются различные преувеличения).

2. Убедитесь в источнике информации (Кто опубликовал эту новость — ответственное за конкретную сферу госучреждение, СМИ, заслуживающее доверие, или же это просто сплетня, работающая по принципу "сарафанного радио").

3. Изучите содержание новости! (Совпадает ли содержание с тем, что уже опубликовано в проверенных СМИ. Какие фото- и видеоматериалы использованы в статье, использованы ли при этом ссылки? Не вызывает ли сомнения грамматика и пунктуация?)

4. Составьте список достоверных источников информации — ответственных госструктур и СМИ.

5. Не молчите, если Вы опознали фейковую новость. Поговорите со своими друзьями, членами семьи, знакомыми и коллегами, чтобы они не делились подобной информацией. О фейковых новостях можно сообщать на мейл: vpdd@vp.gov.lv!

Министерства и ведомства подчеркивают, что в условиях чрезвычайного положения особенно важно использовать только официальные и достоверные источники информации.

В то же время Министерство юстиции сообщает, что в случае распространения фейковых новостей лица могут быть привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка, явное неуважение к общественности, игнорирование общепринятых норм поведения и нарушение спокойствия людей, а также работы учреждений и предприятий.