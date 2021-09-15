МВД не знает, где поселить нелегальных мигрантов. Все имеющиеся центры размещения заполнены

На данный момент Министерство внутренних дел (МВД) испытывает трудности с поиском подходящих дополнительных помещений для размещения нелегальных иммигрантов, признали чиновники ведомства на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Об этом пишет агентство LETA.

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Агентство LETA уже сообщало о том, что в последнее время Госпогранохрана не констатировала ни одной группы иностранцев, которая бы бесконтрольно пересекала латвийско-белорусскую границу. Однако МВД все еще ищет свободные помещения на случай, если давление нелегальной иммиграции усилится и части иностранцев удастся попасть в Латвию. Ранее стало известно о том, что одним из вариантов может стать бывшее здание Эзерсалской специальной основной школы в Лудзенском крае, одна позже это помещение было признано непригодным.

Сейчас вместимость центров размещения иммигрантов уже достигла максимума.

Как пояснил заместитель госсекретаря МВД Янис Беркманис, в заседаниях Центра оперативного управления МВД участвуют и представители самоуправлений. Одна из тем на повестке дня - дополнительные помещения для задержанных иностранцев.

В МВД поступило несколько предложений, однако пока не найдено помещений, которые можно было бы использовать сразу.

Начальник Госпогранохраны Интс Пуятс также проинформировал депутатов о том, что пограничная охрана готова к наступающей зиме. Ранее он уже говорил агентству LETA, что обычно давление нелегальной иммиграции ослабевает в холодные месяцы, но происходящее на данный момент на латвийско-белорусской границе не является классической ситуацией.

Между тем Беркманис добавил, что необходимо наблюдать за дальнейшими действиями белорусского политического режима. Например, станут ли власти соседней страны спекулировать на гуманном подходе Латвии, допускающем исключения для пересечения границы.

В целом с 10 августа незаконно пересечь границу Латвии попытались 1166 человек.