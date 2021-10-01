На автобусной остановке ограблена 80-летняя женщина
Foto: F64

Сотрудникам Даугавпилсского участка полиции удалось установить подозреваемых в ограблении пенсионерки 1941 г.р. По данному делу начат уголовный процесс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, 23 cентября в Даугавпилсе, на одной из остановок ограбили пожилую женщину: преступники вырвали у своей жертвы из рук сумку.

В ходе расследования стражи порядка нашли и задержали юношей 2005 и 2004 г.р., а также 19-летнюю девушку. Все трое ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Даугавпилс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Снова в школу!
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта