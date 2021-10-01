На автобусной остановке ограблена 80-летняя женщина

Сотрудникам Даугавпилсского участка полиции удалось установить подозреваемых в ограблении пенсионерки 1941 г.р. По данному делу начат уголовный процесс.

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Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, 23 cентября в Даугавпилсе, на одной из остановок ограбили пожилую женщину: преступники вырвали у своей жертвы из рук сумку.

В ходе расследования стражи порядка нашли и задержали юношей 2005 и 2004 г.р., а также 19-летнюю девушку. Все трое ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.