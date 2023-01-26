На автовокзале в Риге в чемоданах обнаружен груз марихуаны, предназначенный для Эстонии

В чемоданах двух мужчин на Рижском автовокзале нашли пять килограммов марихуаны, предназначенной для доставки в Эстонию, сообщили в Государственной полиции

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В полицию поступила информация о курьерах, перевозивших наркотики из Испании в Эстонию. В ходе следствия их личности были установлены, а 20 января сотрудники правоохранительных органов задержали первого курьера - гражданина Латвии - на Рижском автовокзале. В его чемодане нашли 2,5 килограмма марихуаны. При обыске в его доме также было обнаружено десять граммов кокаина.

На следующий день на рижском автовокзале был задержан еще один курьер - гражданин Эстонии, в его чемодане также нашли 2,5 килограмма марихуаны.

Имеющаяся в распоряжении Государственной полиции информация свидетельствует, что в момент задержания мужчины направлялись из Испании в Эстонию, и им предстояло пересесть на другой автобус в Латвии.

Гражданин Латвии ранее попадал в поле зрения полиции в связи с экономическими преступлениями, а другой мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал.

Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что эти лица долгое время занимались перевозкой наркотиков из Испании и Эстонии, получая за это денежное вознаграждение. Мужчинам грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Как раннее сообщалось, 18 января вблизи Канарских островов полиция Испании при содействии Гражданской гвардии обнаружила на борту грузового судна Blume три тонны кокаина (по сведениям из других источников — 4 500 кг). Конечным пунктом назначения груза была заявлена Рига.

Согласно официальным данным, судно, которое, судя по документам, перевозило 200 тонн кофе, было перехвачено в Атлантическом океане, примерно в 80 морских милях от порта Санта-Крус-де-Тенерифе. Чтобы провести обыск, полиции пришлось брать судно на абордаж.

По предварительным подсчетам, изъятые наркотики оценили примерно в 180 миллионов евро.