На автовокзале Вентспилса задержан мужчина, который устроил стрельбу

Сотрудники полиции вечером 7 мая в Вентспилсе на автовокзале задержали мужчину, который устроил стрельбу. Об этом сообщает муниципальная полиция Вентспилса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

7 мая в 19:14 по телефону поступила информация о том, что на Вентспилсском автовокзале мужчина стреляет в людей из предмета, похожего на пистолет. Оперативно прибыв на место протисшествия, сотрудники муниципальной полиции задержали человека, у которого в руках был предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Виновный пытался скрыться от полицейских, но в итоге был задержан. В результате стрельбы в здании автовокзала разбито стекло.

Пострадавших нет. Задержанный передан Государственной полиции.