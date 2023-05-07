На автовокзале Вентспилса задержан мужчина, который устроил стрельбу
Foto: AFP/Scanpix

Сотрудники полиции вечером 7 мая в Вентспилсе на автовокзале задержали мужчину, который устроил стрельбу. Об этом сообщает муниципальная полиция Вентспилса.

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7 мая в 19:14 по телефону поступила информация о том, что на Вентспилсском автовокзале мужчина стреляет в людей из предмета, похожего на пистолет. Оперативно прибыв на место протисшествия, сотрудники муниципальной полиции задержали человека, у которого в руках был предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Виновный пытался скрыться от полицейских, но в итоге был задержан. В результате стрельбы в здании автовокзала разбито стекло.

Пострадавших нет. Задержанный передан Государственной полиции.

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