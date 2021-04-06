На белорусско-латвийской границе задержали нарушителей из России

На прошлой неделе за нарушение границы в Верхнедвинском районе Беларуси были задержаны граждане РФ: мужчина — 1994 г.р. и женщина — 1993 г.р.

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Как сообщает пресс-центр Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, несмотря на все противоэпидемиологические ограничения на территории ЕС, нарушители из Парижа проследовали через всю Европу.

Молодые люди незаконно пересекли границу Латвии с Беларусью и далее намеревались следовать в Санкт-Петербург, но не успели. В отношении задержанных начат административный процесс.