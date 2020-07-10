На борту парома Stena Gothica скончался гражданин Латвии

На борту парома Stena Gothica, который направлялся из Лиепаи (Латвия) в Травемюнде (Германия), в среду в бессознательном состоянии был найден 51-летний латвиец. Отрагедии извещены родственники покойного.

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По свидетельствам очевидцев, мужчину эвакуировала бригада медиков, прибывших на вертолете. На момент ЧП судно находилось к югу от шведского острова Эланд, поэтому мужчину доставили в ближайшую больницу в Карлскруне (Швеция).

Как отмечает Радио Швеции, спасти жизнь мужчины не удалось. Точную причину смерти должны определить судебные эксперты из Копенгагена. Поскольку судно ходит под датским флагом, дело будет расследовать полиция Дании.