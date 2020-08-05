На Центральном рынке задержали укравшего кошелек мужчину
Foto: F64

В понедельник полиция задержала на Центральном рынке мужчину, который вытащил кошелек из чужой сумки, сообщает LETA.

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Утром в понедельник некая женщина покупала на рынке фрукты. В этот момент к ней подошел незнакомец и вытащил из открытой сумки кошелек. В нем было 93 евро.

Потерпевшая заметила это и закричала, а мужчина бросился бежать. Недалеко от места происшествия находились полицейские. Они заметили бегущего и задержали его. Это оказался ранее судимый за хранение и употребление наркотиков мужчина 1972 года рождения.

Полиция напоминает, что в общественных местах, где собирается много людей — например, на рынке или в общественном транспорте — могут орудовать карманники, и нужно внимательнее следить за вещами.

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rus.DELFI.lv

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