На чем может сэкономить МВД: уменьшение освещения, и, возможно, отключение горячей воды в туалетах
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В свете грядущего крищиса в системе внутренних дел Латвии собираются экономить за счет снижения интенсивности освещения и, по возможности, отключения подачи горячей воды, например, в туалетах.

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Представитель пресс-центра Госагентства обеспечения Венди Пикше-Кучма сообщила агентству LETA, что с учетом прогнозов ожидаемых цен на энергоносители этой зимой, Агентство активно реализует меры, направленные на снижение потребления энергоресурсов. Кроме того, уделяется внимание и мероприятиям, призывающим к бережливости как в своем учреждении, так и в структурах внутренних дел в целом.

В настоящее время подготовлены информационные материалы и напоминания для сотрудников и посетителей, например, выключать свет при выходе из помещения и отключать от сети те устройства, которые длительное время не используются. Уже на данный момент размещены призывы ежедневно пользоваться лестницей, при этом лифтом призывают пользоваться лишь
людям с ограниченными физическими возможностями или для перевозки грузов.

Также будет снижена интенсивность освещения мест общего пользования, в темное время суток не будут освещаться фасады зданий. Там, где это возможно, будет отключено горячее водоснабжение, например, в туалетах, а сотрудников попросят быть более экономными в использовании дополнительных устройств, таких как чайник, микроволновая печь, холодильник: их призывают использовать только в случае необходимости.

Госагенство обеспечения в сотрудничестве со всеми структурами внутренних дел планирует таким образом сэкономить примерно 10% потребляемых энергоресурсов.

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