На Даугавпилсской объездной дороге перевернулся грузовик с мешками торфа

В пятницу вечером под Даугавпилсом перевернулся грузовик с мешками с торфом, сообщает агентство LETA.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Авария произошла на пересечении Даугавпилсского шоссе и Даугавпилсской окружной дороги. Разбитый грузовик ехал в сторону Риги.
На месте работает полиция, движение затруднено.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.