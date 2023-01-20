На Даугавпилсской объездной дороге перевернулся грузовик с мешками торфа
Foto: Shutterstock

В пятницу вечером под Даугавпилсом перевернулся грузовик с мешками с торфом, сообщает агентство LETA.

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Авария произошла на пересечении Даугавпилсского шоссе и Даугавпилсской окружной дороги. Разбитый грузовик ехал в сторону Риги.

На месте работает полиция, движение затруднено.

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