На дорогах Латвии в ДТП пострадали 11 человек

В субботу, 18 апреля, в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах Латвии пострадали 11 человек, в том числе четыре пешехода, сообщает Госполиция.

В субботу полиция зафиксировала 46 аварий, в том числе восемь с пострадавшими. 26 ДТП произошло в Рижском районе, по четыре - в Видземе и Земгале, по шесть - в Курземе и Латгале.

За прошедшие сутки на дорогах задержано девять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 493 протокола, в том числе 258 за превышение разрешенной скорости движения, один - за агрессивное вождение.