На дорогах Латвии в прошлом году погибли 146 человек, еще более 4 000 получили травмы

В прошлом году в авариях на дорогах Латвии погибли 146 человек, а еще 4 018 человек получили травмы. Об этом рассказал в среду на заседании Совета безопасности дорожного движения глава Управления безопасности движения Юрис Янчевскис.

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По сравнению с 2020 годом количество погибших в ДТП увеличилось на 6 человек. При этом в Госполиции отметили, что в прошлом году в авариях погибли три ребенка, что существенно меньше, чем годом ранее.

Согласно официальным данным, чаще всего трагическим исходом заканчиваются столкновение транспортных средств, а также наезды на пешеходов.

Что же касается пострадавших в ДТП, в 2021 году зафиксировано 4 018 человек, получивших в результате аварий телесные повреждения. Из них: 3 548 получили легкие травмы, а 470 — тяжкие.

Всего в 2021 году на дорогах Латвии произошло 19 571 ДТП, что на 1 144 меньше, чем в 2020 году.

Чаще всего ДТП с летальным исходом регистрировались в прошлом году в Курземе (21 погибший) и Латгале (40 погибших). При этом в Риге, Видземе и Земгале количество трагических аварий сократилось.

В 2021 году зарегистрировано 289 ДТП с участием электросамокатов. В этих авариях пострадали 199 человек, один погиб.