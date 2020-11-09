На дороге насмерть сбит пешеход: полиция ищет свидетелей ДТП
Foto: Valsts policija

По информации Курземского регионального управления полиции (КРУП), 7 ноября, в 18.00, в волости Румбас Кулдигского края, на дороге Талси — Стенде — Кулдига проезжавший автомобиль сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

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Полиция установила, что мужчина шел по дороге в темной одежде без светоотражательных элементов. По делу начат уголовный процесс.

Полиция просит отозваться свидетелей происшествия по телефонам 63374415 (по рабочим дням с 08.00 до 16.00) или 110 (круглосуточно).

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