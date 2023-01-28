На дороге сбит велосипедист, водитель скрылся: полиция ищет свидетелей и светло-серую Audi
Foto: DELFI

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 21 января, в 00.40, на 7-м км дороги Вентспилс — Таргале (волость Таргалес Вентспилсского края): в это время, возможно, автомобиль Audi A4 В5 сбил велосипедиста, после чего скрылся в сторону Таргале.

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Сбитый велосипедист получил травмы и был госпитализирован. По факту данного ДТП начат уголовный процесс.

По предположению полиции, у автомобиля Audi A4 В5 светло-серого цвета (1995 — 1998 года выпуска) может быть повреждена передняя часть: с правлй стороны выпала фара, а также отбился кусок бампера.

Информацию об аварии и автомобиле полиция просит сообщать по телефону 110. Анонимность гарантируется.

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