На дороге столкнулись грузовик и легковушка: погиб водитель BMW

По данным пресс-центра Государственной пожарно-спастельной службы, 11 мая, в 21.25 на 59-м км дороги Вецумниеки — Нерета (Неретский край) столкнулись грузовой автомобиль Volvo FH с прицепом и легковушка BMW 525.

В полиции отметиди, что в результате столкновения легковушка оказалась сильно повреждена, чтобы извлечь из салона тело водителя (1957 г.р.), пришлось использовать гидравлические инструменты. Кроме того, спасатели применили абсорбенты, чтобы убрать с проезжей части разлившееся масло.

Обстоятельства аварии выясняются, по делу начат уголовный процесс.