На дороге столкнулись пассажирский автобус и легковушка: полиция ищет свидетелей
Foto: LETA

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 9 ноября, в 17.20, на дороге Р8 (Инциемс-Сигулда-Кегумс) в волости Малпилс Сигулдского края, неподалеку от Упмалес.

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В это время там произошло столкновение между пассажирским автобусом Setra и легковым автомобилем KIA Ceed. В результате аварии пострадала водитель легковушки.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086664 или 110.

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