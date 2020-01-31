На Елгавском шоссе столкнулись три авто: в ДТП пострадал маленький ребенок

В пятницу утром, на дороге Рига — Елгава — граница Литвы столкнулись три автомобиля. Как отмечает Skaties.lv, в аварии пострадали три человека, включая ребенка.

По предварительным данным, мужчина 1996 г.р., управлявший Audi A6, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo XC90 и Audi A6.

В ДТП пострадала водитель Audi A6 и ее пассажир — ребенок 2016 г.р. Также телесные повреждения зафиксированы и у водителя Volvo XC90.

Пострадавшие доставлены в больницу, обстоятельства ЧП выясняются.