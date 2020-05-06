На эстонско-латвийской границе обнаружили 1,7 млн. контрабандных сигарет

Сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента Эстонии обнаружили 1,7 миллиона контрабандных сигарет Winston Blue в грузовике с прицепом, прибывшего на пограничный пункт Икла. Об этом сообщила пресс-служба налогово-таможенного департамента (НТД).

Сотрудники следственного отдела ведомства, из-за чрезвычайной ситуации работающие на границе с полицией, обнаружили в грузовом отделении грузовика с прицепом, прибывшего из Латвии в Эстонию картонные коробки коричневого цвета, на которых отсутствовали надписи и маркировки.

В ходе проверки всего было обнаружено в 168 коробках 1,68 миллиона сигарет Winston Blue. Если бы эти сигареты попали бы в продажу в Эстонии нелегально, то государство не получило бы 240 240 евро акцизных налогов.

Гражданину Латвии 1971 года рождения предъявлено подозрение в нарушении порядка обращения табачными изделиями, а также он арестован.

"В экономически трудное время всегда увеличивается давление для оптимизации налогов и получения более дешевой контрабанды, в первую очередь сигарет и алкоголя", — сказал руководитель Западной службы следственного отдела НТД Пеэтер Пайзуотс.

"В трудное и уязвимое время следует защищать своих людей, предпринимателей и государство в целом, а также предотвращать распространение растущей контрабанды, чтобы обеспечить честную конкуренцию и поступление налогов", — добавил он.

В этом году крупнейшее обнаружение контрабандных сигарет произошло в начале года, когда сотрудники Западной службы следственного отдела остановили 30 января на шоссе Таллинн-Пярну-Икла грузовик, прибывший из Латвии, груз которого содержал 7,92 миллиона контрабандных сигарет Prince. Если бы эти сигареты попали бы на черный рынок Эстонии, то государство не получило бы 1 098 108 евро только акцизных налогов.

Двум гражданам Эстонии предъявлены подозрения в нарушении порядка обращения табачными изделиями.

Прокурор Западной окружной прокуратуры Эстонии Марика Сальмисту добавила, что транспортировка в большом количестве сигарет без акцизных марок является преступлением, за которое максимально можно наказать тюремным заключением сроком до пяти лет.

"В отношении иностранцев, как правило, применяется также высылка из Эстонии с запретом на въезд сроком до десяти лет", — уточнила прокурор.