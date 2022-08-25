На этой неделе у памятника в парке Победы было задержано 27 человек

С 22 августа в окрестностях памятника в парке Победы полиция по разным причинам задержала 27 человек, подтвердил в программе "900 секунд" заместитель начальника Главного управления полиции порядка Госполиции Ансис Пумпурс.

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Основными нарушениями, зафиксированными полицией, стали неповиновение законным требованиям сотрудникам полиции и мелкое хулиганство.

Также возбуждено одно уголовное дело по факту нападения на муниципального служащего.



Несмотря на запрет на пилотирование дронов, над территорией комплекса памятников было зафиксировано несколько нарушений этого запрета — всего было изъято 14 несанкционированно пилотируемых дронов. По словам Пумпурса, по факту нарушения этого запрета инициировано 27 административных процессов и три ведомственные проверки.

Как сообщалось ранее, мэр Риги Мартиньш Стакис призвал жителей сохранять спокойствие и не мешать процессу демонтажа памятника в парке Победы.

Дискуссия о необходимости снести памятник в Пардаугаве была начата в обществе почти сразу после военного вторжения в Украину. И если до 24 февраля 2022 года инициативы снести мемориал казались малоосуществимыми, то уже в мае этого года демонтаж памятника поддержали три первых лица государства: спикер Сейма, президент и премьер-министр. 20 мая состоялось и многотысячное шествие "За освобождение от советского наследия" от памятника Свободы к памятнику в Пардаугаве.

12 мая Сейм в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве. Непосредственно решение снести памятник в Пардаугаве Сейм принял 16 июня этого года, утвердив в окончательном чтении Закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики". Закон предусматривает снос не только монумента в Риге, но и памятников, мемориальных досок и объектов, посвященных советскому оккупационному режиму и армии.

В законе установлен срок сноса памятника - объект должен быть демонтирован до 15 ноября 2022 года. Чтобы процесс демонтажа уложился в сроки, законодатели в виде исключения упростили процедуру проведения Рижской думой конкурса на исполнение строительных работ. Название компании, которой доверен снос памятника, до сих пор не названо - из соображений безопасности.

Сумма расходов на демонтаж памятника - 2,1 млн евро. Планируется, что государство будет финансировать около 50% от общих расходов на демонтаж. Также планируется использовать собранные на платформе ziedot.lv пожертвования - 268 383 евро. Эти средства предусматривается потратить на уборку территории после демонтажа.