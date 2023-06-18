На фестивале в Межапарке употребляли наркотики и незаконно запускали дроны

На прошедшем 17 июня в Межапарке фестивале танцевальной музыки Unreal Music Festival выявлено несколько нарушений, в том числе употребление наркотиков и несогласованные полеты дронов.

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Большая часть нарушений связана с употреблением наркотических и психотропных веществ, несогласованными полетами дронов и нарушениями правил дорожного движения, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Полиция возбудила уголовное или административное производство по факту нарушений.

В субботу в Риге на Большой сцене Межапарка впервые прошел фестиваль электронной танцевальной музыки и дополненной реальности Unreal Music Festival, который собрал ряд зарубежных ди-джеев и самых популярных латвийских представителей этого жанра.