На Ганибу дамбис столкнулись трамвай и легковушка: водителю помогли спасатели

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в минувший понедельник в Риге, на Ганибу дамбис произошло столкновения трамвая с легковым автомобилем.
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В результате ДТП машина оказалась сильно повреждена, поэтому спасателям потребовались гидравлические инструменты, чтобы извлечь пострадавшего из салона и затем передать бригаде Службы неотложной медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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