На Ганибу дамбис столкнулись трамвай и легковушка: водителю помогли спасатели
Foto: LETA

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в минувший понедельник в Риге, на Ганибу дамбис произошло столкновения трамвая с легковым автомобилем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате ДТП машина оказалась сильно повреждена, поэтому спасателям потребовались гидравлические инструменты, чтобы извлечь пострадавшего из салона и затем передать бригаде Службы неотложной медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата