На Ганибу дамбис столкнулись трамвай и Tesla, движение ограничено
Foto: LETA

В среду после обеда в Риге столкнулись трамвай и два легковых автомобиля, сообщили в Государственной полиции.

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Вызов на перекресток Ганибу дамбис и улицу Лугажу поступил в 15.27. Дорогу не поделили трамвай и автомобили Volkswagen и Tesla.

В ДТП есть пострадавшие. Движение ограничено.

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