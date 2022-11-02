На Ганибу дамбис столкнулись трамвай и Tesla, движение ограничено

В среду после обеда в Риге столкнулись трамвай и два легковых автомобиля, сообщили в Государственной полиции.
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Вызов на перекресток Ганибу дамбис и улицу Лугажу поступил в 15.27. Дорогу не поделили трамвай и автомобили Volkswagen и Tesla.
В ДТП есть пострадавшие. Движение ограничено.
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