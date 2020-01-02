На Ганибу дамбис столкнулся трамвай и авто, движение восстановлено

Вечером в четверг, 2 января, из-за столкновения легкового автомобиля и трамвая затруднено движение транспорта в Риге на Ганибу дамбис.

В четверг в 17:43 в Госполицию поступила информация о столкновении автомобиля и трамвая. Сотрудники полиции работают на место происшествия.

Предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme информирует, что на Ганибу дамбис остановилось движение трамваев 5-го и 9-го маршрутов в обоих направлениях.

После 18:00 предприятие сообщило, что движение общественного транспорта было восстановлено.