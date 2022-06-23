На Гауе перевернулась лодка, только один человек спасся

Вчера в Цесисе на Гауе перевернулась лодка. Одному человеку удалось спастись, другой пропал без вести, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вечером в ГПСС поступил звонок о том, что на Гауе перевернулась лодка с двумя людьми. На месте происшествия было установлено, что один человек самостоятельно добрался до берега, а другой пропал. Лодку выловили спасатели, но пропавшего найти не удалось.

ГПСС напоминает, что при катании на лодке, катере или другом плавсредстве необходимо надевать спасательный жилет. Если во время купания вам случится попасть в водоворот, надо стараться сохранять спокойствие и плыть вперед, пытаясь приблизиться к берегу.

Советы, как обезопасить себя и окружающих, отправляясь отдыхать у воды, можно найти в разделе "Drošības padomi" на сайте ГПСС.