На Гауе ведутся поиски пропавшего мужчины; в волости Трапенес утонул человек
Foto: LETA

Усилия Государственной пожарно-спасательной службы по поиску пропавшего на реке Гауя человека закончились безрезультатно, поисковые работы прекращены, сообщила агентству LETA представитель ГПСС (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.

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Вечером 22 июня Государственная пожарно-спасательной служба получила вызов в Цесис на улицу Гауяс, где в реке купались два человека. На месте происшествия было установлено, что один человек самостоятельно добрался до берега, а другой пропал. Спасатели занялись поисками пропавшего мужчины (1973 г.р.), но найти его в реке не удалось.

Позже поиски в Цесисе на реке Гауя были приостановлены, с 25 июня они возобновились.

24 июня в одном из прудов волости Трапенес Смилтенского края из воды вытащили утонувшего человека. В ГПСС поступила информация о том, что в воде замечены одежда и обувь человека. Водолазы обследовали водоем и нашли погибшего, которого передали сотрудникам Госполиции.

Всего в ГСФР за прошедшие сутки поступило 67 вызовов - 24 по тушению пожаров, в том числе один по лесным пожарам, 29 по аварийно-спасательным работам, но 14 вызовов были обманом.

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