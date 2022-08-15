На границе гражданин Украины показал поддельные права, начат уголовный процесс

На контрольно-пропускном пункте в Терехово в воскресенье гражданин Украины предоставил пограничникам поддельные украинские водительские права, сообщили в Государственной службе погранохраны.

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По факту начат уголовный процесс, поддельный документ изъят.

В целом в воскресенье въезд в Латвию был запрещен 11 иностранцам. В Терехово и Виентули въезд был запрещен семи гражданам России, одному гражданину Украины и одному гражданину Молдовы, причина - у иностранных граждан не было годных виз или разрешений на пребывание в стране. Также во въезде было отказано еще двум гражданам Молдовы, так как они не могли обосновать причину въезда и нахождения в Латвии.

В аэропорту "Рига" был выявлен гражданин России, который нарушил правила нахождения в странах Шенгенской зоны. Начат административный процесс.

В ходе мероприятий по миграционному контролю внутри Латвии выявлено еще шесть лиц, нарушивших правила въезда и пребывания в стране - среди них три литовца, три эстонца и один гражданин России.