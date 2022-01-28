На границе у иностранца изъяли незадекларированный электровелосипед
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Незадекларированный велосипед стоимостью 700 тысяч рублей (примерно 7 600 евро) обнаружен на российско-латвийской границе, на МАПП "Бурачки".

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По данным пресс-центра Северо-западного управления таможни РФ, гражданин Республики Беларусь пытался ввезти многоскоростной электровелосипед в Россию, спрятав его в паллетнике грузовика.

По заключению эксперта, стоимость электровелосипеда превышает 680 000 российских рублей. Электровелосипед изъят и помещен на ответственное хранение. В отношении водителя начат административный процесс.

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