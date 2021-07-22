На границе за сутки поймано 33 нарушителя

В среду, 21 июля, работники Государственной пограничной службы на границе и внутри страны констатировали 33 нарушения.

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На внешних границах было обнаружено девять нарушений. Три были человека с поддельными документами — среди них гражданин Казахстана, выезжающий из Латвии через Терехова, гражданин Киргизии, тоже выезжающий из Латвии через Патерниеки, и гражданин России, въезжающий в Латвию через Силене с поддельной страховкой на автомобиль.

Въезд в Латвию был запрещен одному иностранцу, гражданину США, потому что он нарушал правила эпидемиологической безопасности. Его развернули в аэропорту "Рига" и отправили в ту страну, откуда он прибыл.

Превышение срока пребывания в Латвии констатированы у пяти иностранцев, двух россиян и трех британцев. Один британец был призван к административной ответственности.

Проверка внутри страны выявила еще 21 нарушение правил пребывания в Латвии у 18 украинских, одного латвийского, одного российского и одного немецкого гражданина.

За нарушения в области эксплуатации водного транспорта в административной ответственности призваны один поляк, один белорус и один украинец.