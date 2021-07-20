На границе задержали автобусы, перевозившие группы нелегалов из Ирака

Литовские пограничники на прошлой неделе передали Латвии 13 нелегалов из Ирака, задержанных на границе с Польшей. Выяснилось, что их нелегально вывезли из Латвии в Литву в грузовых микроавтобусах, а затем беженцы собирались пробраться в Польшу и далее по Европе.

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Микроавтобус Volkswagen Polo с немецкими номерами остановили для проверки на шоссе Мариямполе-Сувалки. В салоне автомобиля находились 4 человека, у которых не оказалось документов. Они утверждали, что являются иракцами.

В тот же день еще 9 иракцев обнаружили в автофургоне Renault Master с латвийскими номерами. Пограничники установили, что 21-летний гражданин Латвии, не имеющий водительских прав, согласно документам, должен был перевозить мебель.Вторая группа иракцев также незаконно проникла в Литву по аналогичному сценарию.

Всех задержанных иностранцев передали латвийской стороне для дальнейшего разбирательства. Против обоих водителей возбуждены уголовные дела по статье о незаконном перемещении пассажиров через госграницу.

Гражданин Германии арестован на 20 суток, гражданин Латвии — на 15 суток. Им грозит до 8 лет лишения свободы.