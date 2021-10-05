На инспектора Трудовой инспекции на стройплощадке напал, возможно, нелегальный рабочий

В сентябре в ходе проверки на строительном объекте в Бауске на инспектора Государственной трудовой инспекции напал рабочий, который, возможно, не был трудоустроен официально, сообщили в ГТИ.

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В ходе проверки инспектор попыталась выяснилась личность рабочего и с помощью технических средств зафиксировать его действия. Мужчине это не понравилось, и он напал на женщину, причинив ей телесные повреждения.

О случившемся проинформирована Государственная полиция, сотрудники которой задержали возможного виновного. Начат уголовный процесс о нападении на должностное лицо. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

В ГТИ напоминают, что инспекторы могут проводить проверки без предварительного предупреждения или получения разрешения в любое время суток, когда на предприятии идет работа, в том числе в отсутствие работодателя. В ходе проверки инспекторы имеют право запросить информацию, которая необходима для того, чтобы убедиться, что предприятие соблюдает требования нормативных актов, опрашивать работодателей, работников и других лиц на тему защиты труда и трудовых отношений, а также запросить отчеты, регистрационные и другие документы, производить замеры, фотографировать и производить аудио и видеозаписи.