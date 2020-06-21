На Кипсале отдыхающий помог спасти тонувших гражданок Алжира

В воскресенье, 21 июня, на Кипсальском пляже отдыхающий не дал утонуть двум гражданкам Алжира, которые отправились купаться в одежде и паранджах, сообщили агентству LETA в полиции самоуправления Риги.

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На место происшествия сразу поспешили спасатели, к ним присоединился отдыхающий, который помог доставить женщин на берег. Тонувшие были в сознании и откашливали воду.

На место происшествия прибыла Служба неотложной медицинской помощи, и алжирок решено было госпитализировать.

Полиция выражает благодарность 56-летнему мужчине, который помог спасти тонувших.