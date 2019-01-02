На курорте в Таиланде трагически погибла туристка из Латвии

В Таиланде при падении с балкона, расположенного на шестом этаже отеля, погибла 29-летняя туристка из Латвии. Об этом сообщает LETA со ссылкой на The Phuket News.

Инцидент случился в ночь на 1 января на курорте Карон, который находится на побережье Андаманского моря на юге Таиланда. Туристка из Латвии вместе с мужем и сыном прилетели на отдых в Таиланд 24 декабря. Семья планировала остаться в этой стране до 8 января, отмечает полиция Таиланда.

По словам мужа погибшей туристки, он вернулся в гостиницу с новогоднего праздника около 3.30 ночи. По его словам, какое-то время он посидел около отеля, после чего поднялся наверх, в свой номер, рассказал начальник полиции Каронa полковник Прасарн Ханкотха.

Войдя в номер, мужчина увидел, как его супруга перелезает через перила балкона, делает несколько шагов с внешней стороны, поскальзывается и падает. По мнению мужчины, это был несчастный случай.

Версия мужчины совпадает с информацией, полученной полицией после просмотра записей камер видеонаблюдения. По словам полковника Ханкотха, погибшая женщина употребляла алкоголь, при этом в момент трагического происшествия она не была пьяной. "У нас нет никаких предположений, почему она поступила таким образом", — отметили в полиции Карона.

По данным полиции, в номере семьи из Латвии не было обнаружено ничего необычного, следов беспорядка и какой-либо борьбы тоже не выявлено. "Все кажется абсолютно нормальным, но мы продолжаем расследование", — добавил начальник полиции Каронa.