На латвийско-белорусской границе снова обостряется ситуация: нелегалы пытаются прорваться группами

В августе текущего года снова обострилась ситуация на латвийско-белорусской границе: в этом месяце количество нелегальных пересечений границы сравнялось с мартовским уровнем.

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Как отмечает LSM.lv, по словам и.о. начальника Даугавпилсского управления Государственной службы погранохраны Юрия Власова, в ближайшее время поток нелегалов может увеличиться. По его словам, на данный момент на попытке незаконного пересечения границы попались 285 человек.

"В среднем это 12-15 человек в день. 2 и 3 августа было несколько групп по 25 человек, которые одновременно пытались незаконно пересечь границу Латвии", — сказал Власов.

Как известно, в начале августа Кабинет министров поддержал продление режима ЧП на границе с Республикой Беларусь. На помощь пограничникам направлены также полицейские. В среднем, на одно пограничное отделение приходится по 4 сотрудника полиции, которые привлечены в том числе и к патрулированию. ГПС обращалась за помощью и к Национальным вооруженным силам, однако эта идея не получила поддержки.

По мнению представителя МВД Каспара Аболиньша, латвийская граница нуждается в комплексном подходе, необходимо не только усиливать возможности реагирования на возможные атаки, но и контролировать миграционные потоки.

Текущая ситуация показывает, что пограничники должны быть готовы к гибридным атакам как со стороны России, так и со стороны Беларуси. Власов также согласился с необходимостью усиления потенциала пограничной охраны, в том числе расширения центра размещения задержанных иностранцев "Даугавпилс", где в настоящее время находятся 35 человек.

"Когда ситуация обостряется, количество нелегальных иммигрантов резко возрастает, и наш центр не может принять такое большое количество нелегалов. Центр может вместить одновременно 84 задержанных. Мы даже используем второй этаж изолятора Госполиции, но это временное решение", — пояснил представитель ГПС.