На латвийско-белорусскую границу направлен 71 боец спецназа полиции

Для обеспечения правопорядка и оказания помощи сотрудникам Государственной пограничной службы и Национальным вооруженным силам на белорусско-латвийскую границу направлена группа бойцов спецназа Госполиции.

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Пока 71 спецназовец командирован в приграничную зону на 4 недели. МВД командировало бойцов полицейского спецназа из регионов, исключая только Ригу.

Известно, что полицейские приступили к выполнению задач уже в четверг: вместе с пограничниками они патрулируют приграничье. Также на укрепление границы направлены и 36 сотрудников полиции Латгальского региона.

Кроме того, полиция ведет непрерывный контроль за нелегалами в Муцениеки, где размещен центр по содержанию соискателей убежища. В случае необходимости сюда же направят полицейских из ближайших участков.