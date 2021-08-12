На латвийско-белорусскую границу направлен 71 боец спецназа полиции
Foto: DELFI

Для обеспечения правопорядка и оказания помощи сотрудникам Государственной пограничной службы и Национальным вооруженным силам на белорусско-латвийскую границу направлена группа бойцов спецназа Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пока 71 спецназовец командирован в приграничную зону на 4 недели. МВД командировало бойцов полицейского спецназа из регионов, исключая только Ригу.

Известно, что полицейские приступили к выполнению задач уже в четверг: вместе с пограничниками они патрулируют приграничье. Также на укрепление границы направлены и 36 сотрудников полиции Латгальского региона.

Кроме того, полиция ведет непрерывный контроль за нелегалами в Муцениеки, где размещен центр по содержанию соискателей убежища. В случае необходимости сюда же направят полицейских из ближайших участков.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

11

Source

LETA

Tags

Муцениеки
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова