На Лиепайский пляж вымыто похожее на пальмовое масло вещество

В минувшую среду на лиепайский пляж было вымыто, возможно, пальмовое масло, что не представляет угрозу для здоровья жителей и окружающей среды. Об этом сообщила глава пресс-центра Государственной службы среды (ГСС) Кристине Клявениеце.

По данным "Курземес вардс", утром 22 января была получена информация о том, что на лиепайском пляже, напротив дома культуры "Курса" бывшего рыболовецкого колхоза вымыто вещество желтого цвета.

Инспекторы Лиепайского регионального управления среды провели проверку и

обнаружили вымытое неизвестное вещество и взяли его образцы. По визуальной оценке и после консультаций со специалистами имеются подозрения, что найденное вещество может быть пальмовым маслом — оно без запаха, желтоватого цвета, при комнатной температуре становится мягким и жирным на ощупь.

Пальмовое масло не опасно для здоровья людей и окружающей среды. Государственная служба среды допускает, что, веротянее всего, вещество попало в море с какого-нибудь судна. Вещество не представляет опасности, однако ГСС призывает жителей его не собирать и не нести домой.

Информация о ЧП передана Лиепайскому самоуправлению. Масло уберут с пляжа после того, как утихнет сильный ветер.