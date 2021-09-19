В субботу на Лиепайском шоссе после столкновения с двумя грузовыми автомобилями погиб мотоциклист, сообщили в Госполиции.

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Авария произошла около 11.13 в Калвенской волости на 157-м км дороги Рига-Лиепая. По предварительной информации, вначале водитель мотоцикла "Kawasaki" столкнулся с грузовиком "Volvo FH" с цистерной, а затем еще с одним грузовиком "Volvo FH" с полуприцепом. Мотоциклист погиб на месте происшествия.

За прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, пострадал в авариях еще 21 человек.

Задержано 18 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения

В целом за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 719 протоколов, в том числе 339 за превышение разрешенной скорости движения и три за агрессивное вождение.