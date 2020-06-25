На Лиго было госпитализировано пятеро латвийцев, которых укусили змеи

За прошедшие пять выходных, приуроченных к празднику Лиго, в больницы Латвии поступило пятеро человек со змеиными укусами, сообщает LETA.

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В основном укусы были получены в лесу и на лугах, хотя в одном случае человек пострадал в ходе подстригания травы.

В Янову ночь и в среду днем медикам хватало работы, поскольку люди получали характерные "праздничные" травмы, зачастую связанные с употреблением алкоголя. Помощь была предоставлена 10 людям, получившим ожоги при прыжках через костер. Три человека получили ожоги, пытаясь зажечь гриль или костер. В числе пострадавших есть и маленькие дети, прикоснувшиеся к горячему мангалу или забравшиеся в горячие угли.

С 22 июня по 24 июня в водоемах Латвии утонули 11 человек, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуиня в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения. По ее словам, в нескольких случаях люди купались состоянии алкогольного опьянения, а потом — утонули.