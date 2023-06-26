На Лиго два человека насмерть подавились шашлыком

В минувшие праздничные выходные четыре человека подавились шашлыками, двух из них не удалось спасти. Многие травмы были вызваны алкоголем или другими одурманивающими веществами, часто причиной было неосторожное обращение с мангалом или прыжки через костер. Служба неотложной медицинской помощи подвела итоги Лиго.

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Данные о вызовах неотложной помощи показывают, что на Лиго каждый второй пострадавший получает травмы под воздействием одурманивающих веществ. Аналогичную тенденцию медики отмечают и в этом году. 23 июня бригады скорой помощи отреагировали на 1065 вызовов, из которых 323 были связаны с травмами. 24 июня было 997 вызовов, 254 были связаны с травмами. Было 14 вызовов на травмы и ожоги различной степени тяжести, вызванные неосторожным обращением с огнем — неосторожным розжигом грилей и костров горючей жидкостью или бензином, а также прыжками через костер, танцами или нахождением рядом с костром, падением в костер. Большинство пострадавших получили ожоги лица, рук и ног. В некоторых случаях пострадали и подростки, отметила Букша.

В праздничные дни также было четыре случая, когда люди поперхнулись мясом. В двух случаях медикам после 30 минут реанимации пришлось констатировать смерть.

Медики также получили три вызова о пострадавших на воде, утонули два человека. Как сообщили агентству LETA в отделе по связям Клинической университетской больницы имени Страдиньша, выходные в больнице прошли относительно спокойно.

В Детскую клиническую университетскую больницу 23 июня за помощью обратились 150 пациентов с различными видами травм, а 24 и 25 июня — до 190 пациентов, сообщила главврач больницы Ренате Снипе.