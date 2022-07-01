На Луцавсале ранее судимые лица избили супружескую пару

В Риге, на Луцавсале после того, как мужчина и женщина попросили сделать музыку потише, их избили.

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25 июня из больницы поступила информация о том, что избиты два человека - 64-летняя женщина и 56-летний мужчина. В ходе расследования удалось выяснить, что пара приехала к себе в садовый домик на Луцавсале. Соседи слушали громкую музыку, их попросили сделать потише.

Это взбесило соседей, вспыхнул конфликт. Пара вызвала на место происшествия полицию. Однако к приезду стражей порядка соседи уже успокоились и конфликт был исчерпан.

Однако позже, после того как полиция уехала, двое из мужчин стали вдруг агрессивными и заявились в гости к паре. Сначала они напали на хозяина дома - стали избивать его кулаками и ногами, сломав нос и несколько ребер. Супруга попыталась защитить мужа, в результате, соседи напали и на нее, женщине тоже сломали нос. Кроме того, у пострадавшего украли мобильник.

27 июня подозреваемые были задержаны. Один из них, мужчина 1982 г.р., закрылся в доме и не впускал стражей порядка, поэтому пришлось взломать дверь. Неподалеку был задержан и его подельник — мужчина 1996 г.р. Ранее оба были судимы за хулиганство и нанесение телесных повреждений.

Начат уголовный процесс, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень тяжести нанесенных телесных повреждений.

Мужчина 1982 г.р. арестован. В свою очередь, в отношении второго нападавшего в качестве меры пресечения избран полицейский надзор и запрет приближаться к определенной территории и пострадавшим.