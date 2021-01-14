На Мальдивах задержан гражданин Латвии с 2,5 кг кокаина

Сотрудники Таможенной службы Мальдив задержали в аэропорту гражданина Латвии, у которого при проверке нашли и изъяли 2 4666 кг кокаина.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Мальдивской прессы, 23-летнего латвийца, прилетевшего из Бразилии, задержали еще 3 ноября 2020 года. В ходе проверки его багажа было обнаружено неизвестное вещество. Предварительные тесты показали, что в нем содержится кокаин.

В январе 2021 года таможенники получили заключительные результаты экспертизы о том, что латвиец действительно провозил кокаин, после чего дело передали полиции.