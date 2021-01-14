На Мальдивах задержан гражданин Латвии с 2,5 кг кокаина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотрудники Таможенной службы Мальдив задержали в аэропорту гражданина Латвии, у которого при проверке нашли и изъяли 2 4666 кг кокаина.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Мальдивской прессы, 23-летнего латвийца, прилетевшего из Бразилии, задержали еще 3 ноября 2020 года. В ходе проверки его багажа было обнаружено неизвестное вещество. Предварительные тесты показали, что в нем содержится кокаин.

В январе 2021 года таможенники получили заключительные результаты экспертизы о том, что латвиец действительно провозил кокаин, после чего дело передали полиции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

11

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы