На Мальдивах задержан "живой наркоконтейнер" из Латвии

На Мальдивах задержан 49-летний гражданин Латвии, подозреваемый в попытке контрабанды наркотиков.

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Как отмечают мальдивские СМИ, мужчина пытался провезти капсулы с наркотическим веществом, предварительно их проглотив.

Также известно, что арест путешественника был произведен на основании отчета, подготовленного совместными усилиями офицеров иммиграционной и таможенной служб Мальдив.

Тип наркотиков, которые пытался провезти контрабандой латвиец, и их количество пока неизвестны.

Сообщается, что обычно мальдивская полиция для извлечения наркотиков доставляла "живые контейнеры" в больницу или держала курьеров в гостевых домах до тех пор, пока они не передадут наркотики после того, как те выйдут естественным путем.