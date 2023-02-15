На Мальдивах задержан "живой наркоконтейнер" из Латвии
Foto: Pixabay

На Мальдивах задержан 49-летний гражданин Латвии, подозреваемый в попытке контрабанды наркотиков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают мальдивские СМИ, мужчина пытался провезти капсулы с наркотическим веществом, предварительно их проглотив.

Также известно, что арест путешественника был произведен на основании отчета, подготовленного совместными усилиями офицеров иммиграционной и таможенной служб Мальдив.

Тип наркотиков, которые пытался провезти контрабандой латвиец, и их количество пока неизвестны.

Сообщается, что обычно мальдивская полиция для извлечения наркотиков доставляла "живые контейнеры" в больницу или держала курьеров в гостевых домах до тех пор, пока они не передадут наркотики после того, как те выйдут естественным путем.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Гуляй на свежем воздухе и занимайся спортом даже зимой
Гуляй на свежем воздухе и занимайся спортом даже зимой
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния