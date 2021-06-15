На мужчине загорелась одежда: от полученных ожогов он скончался

Вечером 14 июня в Даугавпилсе скончался мужчина, получивший серьезные и обширные ожоги при невыясненных обстоятельствах.

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По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, около19.00 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на человеке горит одежда. Жители успели сбить огонь еще до приезда спасателей.

Пострадавшего передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. Однако мужчина (1966 г.р.), получивший обширные ожоги, скончался в больнице.

По делу начат уголовный процесс. В интересах следствия дополнительная информация пока не предоставляется.